Un citoyen souverain refuse de s’identifier comme étant l’accusé

Le procès d’un citoyen souverain a dû être reporté mardi, au palais de justice de Québec, puisque Mario Talbot refusait de s’identifier comme étant l’accusé dans cette affaire.

«Il y a eu erreur sur mon identité. Ça, c’est ce que je peux vous dire simplement. Moi je suis la vraie personne. L’identité sur ceci [le dossier de cour] est la personne inanimée», a lancé le plus sérieusement du monde Mario Talbot au juge Carol St-Cyr, lors de l’audience.

L’homme de 52 ans fait face à une accusation de bris d’ordonnance. En avril 2016, il était reconnu coupable de voies de fait et de menaces et condamné à réaliser 100 heures de travaux communautaires dans un délai d’une année. Or, a fait savoir la procureure de la Couronne au dossier, Sarah-Julie Chicoine, Mario Talbot n’en aurait fait aucune, d’où la nouvelle accusation.

Dans un affidavit remis à la poursuite, l’individu de 52 ans, qui se représente sans avocat, affirme être «baptisé Mario Joseph Maurice sans patronyme». Photographie et empreintes digitales de Mario Talbot en main, Me Chicoine a demandé à ce que le citoyen souverain reconnaisse être celui qui a écopé des travaux communautaires. En vain.

Illustre ami

Un des accompagnateurs du quinquagénaire, Jacques Antoine Normandin, figure bien connue du mouvement des «Freemen on the land», s’est alors permis de prendre la parole pour aider son camarade. «Non, vous ne pouvez pas intervenir», a tranché le juge St-Cyr.

Les constables spéciaux se sont levés pour s’approcher du sexagénaire, qui a été condamné en 2014 à 40 jours d’emprisonnement et quelque 10 000 $ d’amendes pour ne pas avoir produit ses déclarations de revenus durant des années.

Jacques Antoine Normandin – qui se présente sous d’autres noms à ses heures – a continué sa tirade, déblatérant une série d’arguments disparates sur le processus judiciaire, l’inconstitutionnalité des lois et de l’Assemblée nationale.

«J’en ai assez entendu, je ne vous donne pas le droit de parole et je vous demande de vous taire. C’est clair? Est-ce que c’est clair?», a répondu fermement le juge Carol St-Cyr, avant de reporter la cause en septembre. La Couronne tentera entre temps de retracer le policier qui a pris les clichés et les empreintes de Mario Talbot, de manière à prouver son identité et procéder.

«Freemen on the land»

Le mouvement «Freemen on the land» ignore l’autorité des gouvernements. Les citoyens souverains s’opposent ainsi notamment aux lois, ne reconnaissent pas les tribunaux et refusent de payer des impôts.

Ils soutiennent que les gouvernements ont créé des personnes juridiques et légales, avec des numéros d’assurance sociale. Ils prétendent quant à eux être de «vrais» humains, qui ne sont pas soumis à ce système et aux règles de l’état.