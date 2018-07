Un nouveau fonds philanthropique

La Fondation Québec Philanthrope m’annonce la création du nouveau Fonds philanthropique Résilience, tourné vers l’action communautaire, par Nadine Landry, Nicole Podeur et Chantal Asselin, à la fin de l’automne 2017, à la Fondation Québec Philanthrope.

Le Fonds Résilience a pour objectif d’offrir aux personnes en situation d’invalidité professionnelle des services en réadaptation psycho-socio-économique par une intervention multidisciplinaire responsable qui amène une dimension de durabilité.

Ce fonds, qui s’ajoute aux quelque 670 fonds philanthropiques de la Fondation, vise aussi à soutenir l’action communautaire à travers des organismes canadiens reconnus. www.quebecphilanthrope.org

Pique-nique chic

Photo courtoisie

Le 1er Pique-nique chic des Châteaux Bellevue, sous la thématique « réunis dans le fleuri », a rassemblé plus de 300 aînés au Domaine Maizerets, à Québec, le 11 juillet dernier. L’événement, inspiré du populaire Dîner en blanc, a réuni des résidents des Châteaux Bellevue de la région de Québec, Donnacona, Saint-Nicolas, Pont-Rouge, Thetford Mines et Val-Bélair qui ont eu droit à une ambiance festive avec trio de musiciens jazz, crooner, magicien, cocktail de bienvenue, buffet réalisé par les chefs des complexes et visite des lieux. Sur la photo, Frédéric Lepage, président et directeur général du Groupe Château Bellevue, servant le repas pour les résidents.

Une année record

Photo courtoisie

Vingt-quatre nageuses et nageurs (un record !) et autant de kayakistes ont accompagné le député de Lévis, Bellechasse et Etchemins, le 7 juillet dernier, pour la 6e Traversée de Steven Blaney, qui consistait à parcourir à la nage les deux kilomètres qui séparent Québec et Lévis au profit de la Fondation de l’Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ). Au terme du défi, un chèque de 41 125 $ a été remis à la Fondation IUCPQ. Sur la photo, de gauche à droite : Steven Blaney, instigateur de la Traversée ; Amélie Landry, conseillère municipale Ville de Lévis ; Véronique Roy, directrice principale en santé, sécurité et environnement, Valero, raffinerie Jean-Gaulin ; Jean-Jacques Raynaud, nageur et porte-parole ; Stephen Boutin, président d’honneur Groupe CSB ; et Josée Giguère, directrice générale, Fondation IUCPQ.

Un défi communautaire dans l’Est du Québec

Photo courtoisie

L’École d’Entrepreneurship de Beauce (EEB) a dévoilé récemment le nom de l’organisme de Rivière-du-Loup qui a été sélectionné pour le défi communautaire de son programme élite. Au cours des prochains mois, le Centre d’Entraide l’Horizon, ressource alternative en santé mentale, aura l’opportunité de vivre une transformation de ses installations par la revitalisation et la modernisation de sa bâtisse. Ce projet permettra à l’organisme d’aider encore plus de gens dans le besoin, et tout cela, dans un environnement sécuritaire et inspirant. Pour l’EEB, ce sera le premier projet réalisé dans l’Est du Québec. Sur la photo, de gauche à droite : Éric Viens, porte-parole de la campagne Fous Alliés ; Nadine Pelland, directrice du Centre ; Stéphanie Sénéchal, présidente du C. A. du Centre ; Anita Castonguay, représentante du député ministre Jean D’Amour ; Emmanuel Chenail, président du Défi de l’EEB ; et Michel Lagacé, préfet de la MRC de Rivière-du-Loup.

Anniversaires

Photo courtoisie

Valérie Gamache (photo), journaliste, Radio-Canada, RDI, à Vancouver... Évelyne Audet, animatrice à la télévision (canal Évasion), native de La Malbaie, 36 ans... Maxence Bilodeau, journaliste de Radio-Canada, 62 ans... Marc Savard, ex-hockeyeur de la LNH (Bruins), 41 ans... Sylvie Léonard, comédienne et actrice, 63 ans... David Hasselhoff, acteur de télé, 66 ans... Camilla Parker-Bowles, duchesse de Cornouailles, 71 ans... Andrée Champagne, ex-sénatrice, 79 ans... Donald Sutherland, acteur canadien, 83 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 17 juillet 2017. Harvey Atkin (photo), 74 ans, acteur canadien (Cagney & Lacey)... 2016. Paul Johnson, 83 ans, membre de l’équipe américaine de hockey gagnante de la médaille d’or aux JO de 1960... 2015. Jules Bianchi, 25 ans, pilote de Formule 1... 2015. Donald Fontana, 84 ans, joueur de tennis canadien... 2014. Dr Francis Jean, 56 ans, originaire de Baie-Comeau, président et fondateur d’IRIS, Le Groupe Visuel.