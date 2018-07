En tant qu’ancien joueur des ligues majeures et ancien membre de l’Association des joueurs, j’ai le privilège de recevoir trois ou quatre fois par année des mises à jour du directeur exécutif du syndicat, Tony Clark.

Comme c’est la pause du match des étoiles, le grand patron de l’Association des joueurs (MLBPA) tenait à faire un retour sur la première moitié de la saison et partager le questionnement collectif des joueurs au sujet de l’intégrité compétitive des 30 formations de la ligue. C’est une remise en question très sérieuse qui s’attaque directement à la façon de faire d’un grand nombre d’équipes du baseball majeur. Un fléau qu’on appelle le « tanking ».

Course au 1er choix

Clark mentionne, avec raison, que les joueurs donnent toujours leur maximum. Les joueurs compétitionnent à chaque lancer, à chaque présence au bâton, à chaque manche et à chaque match. Si ce n’était pas le cas, les joueurs n’auraient tout simplement pas de job. Malheureusement, selon lui, les paroles et le comportement des dirigeants d’un bon nombre d’équipes de la ligue suggèrent que ce même niveau de compétition démontré par les joueurs sur le terrain, match après match, n’est pas partagé par toutes les équipes. Tony Clark mentionne que plus d’équipes sont engagées dans une course au premier choix au repêchage que pour une bague de championnat. C’est le monde à l’envers !

Tony Clark,

Association des joueurs

Personnellement, je trouve ça tout aussi déplorable et l’Association des joueurs a un très gros problème avec cette situation. Clark stipule, dans sa lettre, que ce manque de combativité des dirigeants est un affront envers les joueurs et que cette stratégie de « tanking » est une insulte envers notre sport bien aimé. Le directeur exécutif termine sa lettre en mentionnant que les membres de la MLBPA sont extrêmement motivés, capables et prêts à défendre l’intégrité du baseball. La hache de guerre est bel et bien déterrée, mes amis, et ça va brasser d’ici la fin de la convention collective en 2021.

Les journalistes et les partisans attendent avec grand intérêt les points de presse du commissaire du baseball majeur, Robert Manfred, ainsi que celui du directeur exécutif de l’Association des joueurs Tony Clark, cet après-midi, avant le match des étoiles. Les deux parties vont en profiter pour se passer des messages puissants et incendiaires à travers les médias... Parlez-vous donc directement, messieurs, à la place !

Lourde perte

En terminant, je suis tellement triste à la suite du décès de mon ami, le Dr Ken Ravizza, la semaine dernière. Il a subi une crise cardiaque et est mort quelques jours après.

Des milliers de joueurs, anciens joueurs, entraîneurs et dirigeants partagent cette peine.

Ken Ravizza fut un consultant et un spécialiste en habiletés mentales pour plusieurs équipes du baseball majeur comme les Cubs, les Rays, les Angels et les Expos.

Ravizza joua un rôle primordial dans la vie de tellement de joueurs de baseball, y compris moi. Un nombre incroyable de personnes lui donnent crédit pour leur ascension aux ligues majeures. Je n’oublierai jamais nos leçons et nos discussions, et il va me manquer énormément.