Une mannequin de «Sports Illustrated» défile en allaitant son enfant

La mannequin Mara Martin a défilé sur la passerelle dans un maillot de bain doré avec sa fille de cinq mois accrochée à son sein.

Celle qui a posé dans l'édition maillots de bain du magazine Sports Illustrated était de passage en Floride pour la «Miami Swim Week».

Dans les photos prises lors du défilé de mode, elle est accompagnée de son bébé portant des coquilles protectrices pour les oreilles pendant que la foule applaudit la petite famille à tout rompre.

«Je n’en reviens pas que ma fille et moi fassions les manchettes pour quelque chose que l’on fait tous les jours. C’est une expérience surréelle et une belle leçon d’humilité. Je suis vraiment reconnaissante de pouvoir partager ce message et de mettre de l’avant l’allaitement et démontrer que les femmes peuvent tout faire!», peut-on lire sur son compte Instagram.

La mannequin note que plusieurs autres mannequins qui ont défilé pour l’occasion auraient été dignes de mention dans les médias, incluant Allyn Rose, une survivante d’un cancer du sein et Brenna Huckaby, une double médaillée d’or des jeux paralympiques.

Inspirant!