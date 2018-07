Une sortie difficile pour Karl Gélinas

La 500e victoire de Patrick Scalabrini à la barre des Capitales de Québec attendra. Au lendemain d’un match pratiquement impeccable, les Capitales ont connu une soirée éprouvante sur le terrain du parc RCGT, mardi soir, où ils ont été écrasés 10-2 par les Champions d’Ottawa.

Le compteur est donc temporairement stoppé à 499 gains pour Scalabrini comme gérant du club indépendant de Québec, dont il s’agissait d’un premier revers en quatre sorties pendant que les Champions freinaient à sept leur série noire. Les troupiers québécois auront une nouvelle chance de lui faire atteindre le chiffre magique, contre la formation ottavienne, mercredi soir.

Les Capitales se sont rapidement retrouvés en mauvaise posture dans cette deuxième rencontre d’une série de trois, encaissant trois points dès la manche initiale. À son retour de blessure (épaule) au monticule, Karl Gélinas a été retiré après seulement deux manches et deux tiers de travail où il a alloué quatre points mérités sur sept coups sûrs ainsi que trois buts sur balles.

« C’est un match à oublier sur toute la ligne. Il n’y a pas grand-chose de positif à retirer de ce match. Il faut tourner la page immédiatement et se préparer pour le match de demain [mercredi soir]. C’est parti avec un rare départ qui n’était pas de qualité de Karl, et ça a donné le ton négativement », a réagi l’instructeur-chef au téléphone.

Gélinas a dérogé de son plan habituel, selon Scalabrini. « La force de Karl, c’est qu’il est très précis et qu’il ne fait pas beaucoup d’erreurs, et, ce soir, bien qu’il n’ait pas été frappé solidement, il a fait beaucoup d’erreurs. Il n’avait pas sa précision habituelle et il fallait aussi garder son nombre de lancers assez bas. »

Adam Ehrlich a cogné une rare claque de quatre buts, sa première depuis août 2016, pour amorcer une remontée en troisième manche. La tentative a été brève puisque seul Nick Gotta a ensuite produit un point pour les visiteurs sur un roulant. Québec a terminé avec une maigre récolte de quatre coups sûrs, comme quoi il y a des jours où l’absence de Kalian Sams, blessé à la main gauche, peut davantage se faire ressentir.

Manque de bras

Le départ chancelant de Gélinas a placé Scalabrini dans une situation embêtante, envoyant Andrew Elliot sur la butte à deux retraits en troisième manche avant de piger parmi ses joueurs ayant une expérience limitée en la matière, voire carrément aucune, au moment où la partie semblait hors de portée à 8-2.

Les dernières semaines n’ont pas été de tout repos pour le personnel de lanceurs des Capitales, surtout en l’absence de Lazaro Blanco (Jeux d’Amérique centrale et des Caraïbes), Gélinas et Brett Lee, ce dernier étant revenu au jeu dimanche à Québec.

Utilisé occasionnellement au monticule, l’avant-champ Lachlan Fontaine a œuvré pendant deux manches, éventant trois frappeurs, et les deux points inscrits à ses dépens n’ont pas été portés à sa fiche. Et le voltigeur Edgar Lebron a ensuite signé une manche parfaite à ses débuts comme lanceur chez les professionnels.

« Fontaine, on le considère de plus en plus comme un lanceur de qualité. On peut encore une fois attaquer les prochaines journées avec un enclos reposé, ce qui permettra d’y aller all-in », a expliqué Scalabrini.

Il faut dire aussi que la défensive n’a rien fait pour aider en commettant trois erreurs, l’une des pires performances à ce chapitre cette saison pour la formation à la fleur de lys.