Une traduction erronée peut causer de graves brûlures

Un produit chimique d’entretien ménager vendu en grande surface et mal étiqueté en raison d’une erreur de traduction pourrait créer des éclaboussures et de graves brûlures, dénonce une citoyenne de Lanaudière.

Le produit vendu dans les quincailleries Home Hardware comme étant des cristaux de soude est en fait de la soude caustique, un produit bien plus dangereux.

Lorsque le produit entre en contact avec de l’eau chaude, une réaction chimique s’active et l’eau devient très chaude et crée des éclaboussures.

Le contact direct avec la soude caustique entraîne de graves brûlures chimiques, car tant qu’il n’est pas correctement neutralisé, le produit continue sa progression toujours plus profondément dans la peau.

Mauvaise traduction

Sur le produit en vente libre sur les tablettes, le terme anglais lye cristals a été mal traduit en français. Il est écrit cristaux de soude plutôt que soude caustique. Pourtant, lorsqu’on lit les ingrédients, il s’agit de l’hydroxyde de sodium, ou soude caustique.

« Si quelqu’un utilise le produit de Home Hardware en pensant que ce sont des cristaux de soude, pour laver son plancher par exemple, il peut se brûler, et sa moppe et son plancher avec ! » dit Marie-Ève Martineau de Simple Nature, qui utilise ces produits dans la fabrication de savons artisanaux.

Précaution

Mme Martineau a fait le test en mélangeant le produit avec de l’eau. Il s’agit bien de soude caustique.

Depuis quelques mois, le réseau des fabricants de savons artisanaux se passe le mot via les réseaux sociaux. Le produit peut être utilisé comme de la soude caustique avec toutes les précautions d’usage, mais il ne s’agit en aucun cas de cristaux de soude, comme mentionné sur l’étiquette.

« Quand on met la soude caustique dans l’eau, le mélange monte rapidement à 100 degrés Celsius. C’est comme du chlore, il faut le mettre dans l’eau et non l’inverse, et jamais dans l’eau chaude.

Autrement, les éclaboussures peuvent brûler la peau gravement et ça crée des émanations très toxiques. Ça fait plusieurs fois que je contacte la compagnie pour les avertir et rien n’a changé », dit Marie-Ève Martineau.

Anne Letartre, conseillère en soins infirmiers au Centre antipoison du Québec, met en garde la population. « La soude caustique doit être manipulée avec des gants, un masque et des vêtements de protection. Les gens doivent faire la différence avec le bicarbonate de soude, qu’on utilise dans nos cuisines, et qui est sans danger. »

Réaction de Home Hardware

La compagnie a réagi par courriel aux demandes d’information du Journal. « Home Hardware Stores Ltd. est déterminé à faire en sorte que les produits que nous vendons respectent et dépassent toutes les normes de sécurité existantes. Nous prenons des mesures afin de nous assurer que nos produits tels que les cristaux de soude (lye crystals) soient correctement marqués et étiquetés. La sécurité de nos clients est notre priorité », a fait savoir la direction.