[VIDÉO] Arnold Schwarzenegger exaspéré par Donald Trump

Vladimir Poutine et Donald Trump ont pris part à une conférence de presse après un sommet à Helsinki, en Finlande, le 16 juillet, dans laquelle le président américain s’est rangé au côté du chef de l’État russe, niant que ce dernier avait interféré dans les élections présidentielles américaines de 2016, et cette rencontre n’a pas plu à Arnold Schwarzenegger.

L’homme, devenu gouverneur de Californie avant de retrouver son métier d’acteur, a partagé une vidéo de 45 secondes dans laquelle il critique Donald Trump, l’accusant de se conduire comme «une nouille cuite» et d’être «embarrassant». «Président Trump, j’ai vu votre vidéo avec le président Poutine, et c’était embarrassant. Je veux dire, vous étiez là, comme une nouille cuite, un petit fan... Je me demandais si vous alliez lui demander un autographe, un selfie, ou quelque chose comme ça», a déclaré l'acteur et homme politique républicain.

President Trump, remember, America first. A post shared by Arnold Schwarzenegger (@schwarzenegger) on Jul 16, 2018 at 3:53pm PDT

Il a ensuite ajouté que le président avait «vendu» leur pays, contrairement à Ronald Reagan, dont le discours face à Mikhaïl Gorbatchev avait contribué à la chute du Mur de Berlin en 1989. «Vous avez littéralement vendu lors de cette conférence le renseignement de notre pays, son système judiciaire, notre pays. Vous êtes le président des États-Unis, vous ne devriez pas faire ça... Quel est votre problème?!», a ajouté l’ancien Monsieur Univers.

«Qu’est-il arrivé aux mots durs, à la force de Ronald Reagan, quand il s’est tenu face au mur de Berlin, et qu’il a déclaré: ‘’Monsieur Gorbatchev, abattez ce mur!’’ Qu’est-il arrivé à tout cela? », a-t-il poursuivi, avant de soupirer de dépit et de secouer la tête, visiblement découragé.