Volte-face de Trump: «C'est prendre les gens pour des imbéciles»

L’excuse invoquée mardi par le président américain Donald Trump pour expliquer ses commentaires tenus à Helsinki au sujet de l’ingérence russe lors de l’élection présidentielle de 2016 «ne fait aucun sens», selon l’expert en politique américaine Rafaël Jacob.

«Les raisons qui ont été évoquées par Donald Trump pour [expliquer] les propos tenus lundi ne tiennent carrément pas la route», a-t-il laissé tomber en entrevue à TVA Nouvelles après avoir soulevé l’incongruité des propos tenus mardi par Donald Trump, au moment où la quasi-totalité des ténors républicains ont vivement dénoncé publiquement la performance du président américain lors du sommet avec Vladimir Poutine à Helsinki.

Lors de ce point de presse, Donald Trump a affirmé avoir prononcé une phrase clé de sa conférence de presse en oubliant d'y mettre une particule négative, donnant un sens contraire à son message.

Selon lui, lorsqu'il a affirmé «je ne vois aucune raison pour laquelle cela serait la Russie [qui se serait ingérée dans l'élection]», il souhaitait en fait dire «je ne vois aucune raison pour laquelle cela ne serait pas la Russie».

Or, comme le soulève M. Jacob, le locataire de la Maison-Blanche avait pourtant prononcé cette phrase dans un contexte au cours duquel il affirmait avoir été «rassuré» par les explications de son homologue russe sur l’épineux sujet.

«La phrase se tenait logiquement, mais si vous remplacez ça par ce qui a été dit aujourd’hui dans le point de presse, la phrase ne fait absolument plus de sens. Très franchement, c’est prendre des gens pour des imbéciles.»

De rares sorties chez les républicains

Donald Trump s’est par ailleurs attiré les foudres de grands noms de son parti après sa controversée tournée européenne, qui s'est conclue lors du sommet avec Vladimir Poutine.

Mardi, quelques instants avant le point de presse de Donald Trump, le leader républicain du Sénat, Mitch McConnell, s’est adressé aux médias afin de rassurer les «amis» de l’OTAN et réaffirmer que l’ensemble du Sénat – républicains et démocrates – comprend que la Russie n’est pas un allié des États-Unis.

«Mitch McConnell a fait quelque chose qu’il fait très rarement depuis le début de la présidence Trump, c’est-à-dire s’adresser aux médias pour carrément contredire Donald Trump. Il n’y avait aucune subtilité», a noté M. Jacob.

Selon lui, il faudra encore patienter avant de mesurer l’ampleur des conséquences de cette nouvelle controverse sur l’appui de Donald Trump, mais, chose certaine, le ton a monté dans les rangs républicains.

«En ce qui concerne la réaction des élus républicains et de certains commentateurs généralement favorables à Donald Trump, elle est différente, on se montre plus critique qu’à l’habitude», a-t-il analysé.