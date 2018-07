10 maillots pour plonger dans l’été

Pour bronzer le plus possible, le deux pièces est tout indiqué. Détrompez-vous, il n’est pas destiné qu’aux jeunes femmes menues.

Les femmes aux poitrines plus fortes ont avantage à magasiner dans les corseteries pour trouver un maillot qui s’ajuste et qui offre un bon maintien. La culotte à taille haute gaine le ventre et la culotte échancrée allonge la jambe. Les petites poitrines auront avantage à choisir le bikini push-up. Le bikini triangle est sans aucun doute réservé aux jeunes puisqu’il n’offre aucun maintien en particulier.

Le maillot s’adapte aux tendances de la saison avec des détails comme les volants, les imprimés, la manche asymétrique et surtout les couleurs. Inutile de vous dire que les rosés et le jaune ressortent du lot. D’ailleurs, la couleur vole la vedette au noir, qui régnait depuis des années.

Les grands classiques d’inspiration nautique ont toujours leur place, mais on sent une grande influence du style bohémienne et surf. On remarque beaucoup de détails, de lacets, de bandes qui se croisent.

