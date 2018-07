JOBIN, abbé Claude



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 16 juillet, est décédé, à l'âge de 78 ans, monsieur l'abbé Claude Jobin, membre agrégé de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec, fils de feu Paul et de feu Claire Bisson. Après avoir fait ses études classiques au Petit Séminaire de Québec, il entra au Grand Séminaire de Québec en 1961 et fut ordonné prêtre le 12 juin 1965. Détenteur d'une licence en théologie, il a obtenu également un certificat d'animation en catéchèse aux adultes à l'Université catholique de Lille (1985). Nommé au Séminaire de Québec en 1966 où il œuvra au Petit Séminaire à titre d'animateur à la vie étudiante (1966-1972), professeur de catéchèse (1966-1975), animateur de pastorale à la section secondaire (1972-1975), direteur du service de pastorale et professeur de sciences religieuses à la section collégiale (1975-1984). Il fut également membre de l'équipe du Centre diocésain de Cap-Rouge (1979-1981) et Directeur du Centre Québec IKThUS (2004 à 2008). L'abbé Jobin a également été vicaire à Saint-Romuald (1965-1966), vicaire dominical à la paroisse Saint-Joseph de Québec (1966-1984), curé à Sainte-Monique les Saules (1985-1991) et administrateur à cette même paroisse (1991-1992). Il a par la suite occupé la fonction de président des régions pastorales Laurentides et Orléans (1992-1995). Enfin, il fut membre de l'équipe pastorale des paroisses regroupées de Saint-Denys, Saint-Mathieru, Sainte-Geneviève, Notre-Dame-de-Foy (1995-2004). Il a été également animateur à Mess'AJE-Québec, organisme offrant des catéchèses aux adultes (1985-2018). Les prêtres du Séminaire de Québec et les membres de la famille recevront les condoléances à la Salle des prêtres au Pavillon Jean-Olivier-Briand du Séminaire de Québec (Résidence des prêtres), 1, rue des Remparts, Québec. Les visites de sympathie pourront se faire le jeudi 19 juillet de 19 h à 21 h et le vendredi 20 juillet, avant les funérailles, à partir de 9 h. Stationnement dans le jardin du Séminaire par l'entrée du 20, rue Port-Dauphin (le long du parc Montmorency).Le corps sera inhumé, après les funérailles, dans la crypte de la Basilique-Cathédrale Notre-Dame de Québec. La maison funéraire Lépine Cloutier est chargée des arrangements funéraires. Il laisse dans le deuil sa sœur Lise (Michel Martel). Outre ses confrères de la communauté des prêtres du Séminaire de Québec et sa famille, il laisse dans le deuil plusieurs amis et de nombreuses personnes qu'il a accompagnées au cours de sa vie sacerdotale. Vous pouvez compenser l'envoi de fleurs par un don à Mess'AJE-Québec, 2960, boul. Masson, Québec, G1P 1J6.