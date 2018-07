36e Festival Juste pour rire: le début d’un temps nouveau

MONTRÉAL | Patrick Rozon l’a déclaré à la blague dans son discours de lancement officiel du Festival Juste pour rire, mercredi: «Ç’a été une belle grande année».

Maintenant sortie de la tourmente «post-Gilbert Rozon», l’organisation a retrouvé le sourire et est prête à offrir, jusqu’au 29 juillet, une 36e édition festive à ses visiteurs... et à préparer les suivantes. «Maman, c’est pas fini!», hurlerait probablement la verte mascotte Victor.

Désormais porte-parole de Juste pour rire en plus d’assumer les fonctions de directeur général de Zoofest, Patrick Rozon était émotif en prenant la parole lors du 5 à 7 d’inauguration du festival. Plusieurs artistes participants et amuseurs de rue aux costumes colorés l’entouraient sur la grande scène.

«Effectivement, on la connaît, cette année-là, une année d’insécurité, où on a vécu des moments assez tragiques... Ce qui est intéressant, c’est qu’on a réussi à s’en sortir, à se renouveler. C’est comme si on s’était demandé: "Est-ce qu’on est plus forts que l’homme?" On s’est tous mis ensemble», a résumé Patrick Rozon, un des rares décideurs de Juste pour rire demeuré en place au terme de la tempête.

«Tout est là, ça continue, et on va le poursuivre d’année en année. La pérennité est assurée, et tout le monde est fier d’être là!» a-t-il ajouté, soutenant que Juste pour rire n’a pas souffert de l’existence du premier Grand Montréal comédie fest.

Menu varié

Le Quartier des spectacles s’esclaffe ainsi au rythme du Festival Juste pour rire depuis le 14 juillet, à travers les jeux d’adresse et les kiosques qui s’étalent le long de la rue Sainte-Catherine, le Mondial des Jeux qui occupe l’esplanade de la Place des Arts, le village gourmand Bouffons Montréal implanté cette année au coin de Bleury, la zone familiale sur de Maisonneuve et les prestations de rue.

Le concert des Beach Boys, l’événement Juste pour ados et le spectacle «Mado’s Got Talent» figurent à la programmation des scènes extérieures, où se produiront également plusieurs humoristes en solo.

De nouvelles mascottes «Grosses têtes», représentant entre autres Lise Dion et Sugar Sammy, se sont même ajoutées au groupe déjà existant et déambuleront sur le site, comme le veut la tradition. L’immortelle parade des jumeaux se déploiera à nouveau, le 28 juillet.

En salle, on a revampé les galas, animés par Laurent Paquin, Pier-Luc Funk, Les Denis Drolet et Jeremy Demay – qui se tiendront de jeudi à dimanche – en leur accolant une formule «carte blanche», et on a instauré de nouvelles séries, «Les Grandes lectures» et «Le fin de soirée».

Pour en savoir plus sur le Festival Juste pour rire, consultez le www.hahaha.com.