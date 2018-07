FILLION, Louisette Martineau



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 14 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédée dame Louisette Martineau, fille de feu monsieur Stanislas Martineau et de feu dame Léonie Roussin. Elle était l'épouse de feu monsieur Aimé Fillion. Elle demeurait à Québec.de 9 heures à 11 heures.Elle laisse dans le deuil ses trois fils : Michel (France Audy), Renaud (Gail Cameron) et Jacques (Diane Lapointe); ses petits-enfants : Joanie (Joey), André-Pierre (Julie), Patrick (Noémie) et Vanessa (Charles) et ses quatre arrière-petites-filles : Emma, Aurélie, Sarah et Laurence. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs, de même que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier les différentes équipes soignantes de l'Hôpital du St-Sacrement pour la qualité des soins apportés. Un merci du fond du cœur à Dre Marjolaine Tremblay pour son écoute et son engagement lors des derniers moments de notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québec Philanthrope (organisme La Bouchée Généreuse), 1040 Avenue Belvédère #100, Québec, QC G1S 3G3, tél.: 418-521-6664 ou au www.quebecphilanthrope.org.