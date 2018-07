BÉLANGER, Jean-Yves



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, entouré de ses proches, le 10 juillet 2018, à l'âge de 81 ans, est décédé monsieur Jean-Yves Bélanger, époux de madame Lorraine Bourque, fils de feu Alexis Bélanger et de feu Émilia Levasseur. Il demeurait à Lévis et autrefois à Pohénégamook. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille: Guylaine (Mario Blouin); ses petits- enfants: Joannie Pelletier (François Gourgues) et Jean-Philippe Pelletier (Ariane Gauvin); ses arrière-petits-enfants: Jacob et Victor; les enfants de Mario: David et Sarah; ses frères et soeurs: feu Côme (Rose Duval), Colette (feu Albert Sirois), feu Jacqueline (feu Charles Thibault), feu Céline (Réal Laliberté), Louiselle, feu Normand et Diane (Michel Prégent); ainsi que plusieurs neveux et nièces des familles Bélanger et Bourque, autres parents et ami(e)s. Nos plus sincères remerciements à l'équipe de l'unité coronarienne de l'Hôtel-Dieu de Lévis. La famille vous accueillera aule vendredi 20 juillet de 14h à 17h et de 19h à 21h. Par la suite, la famille vous accueillera de nouveau à la sacristie de l'église Saint-David-de-Sully, le samedi 21 juillet à compter de 10h.et de là au cimetière paroissial.