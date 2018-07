VACHON, Robert



Au Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis, le 13 juillet 2018, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Robert Vachon, époux de madame Gisèle Roy, fils de feu monsieur Omer Vachon et de feu madame Rose-Anna Perron. Il demeurait à Lévis. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Conrad (feu Martine Rousseau, Pauline Doiron), Alain (Martine Beaudin), Marjolaine (Jacques Carrier), feu Manon et Bruno; ses petits-enfants : Sabrina (Karim Ibrizi), Amélie (Jean-Baptiste Tourneyrie), Olivier, Patrick (Marie-Luc Gosselin), Sébastien (Nancy Labrecque), Nicolas et Marie; ses arrière-petits-enfants : Mya et Damien; ses frères et soeurs : feu Rose-Emma (feu Rolland Cloutier), feu Annette (feu Jean-Marie Gilbert), Denise (Alfred Bégin) et Agathe (feu Luc St-Hilaire); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Roy : feu Laurent (Thérèse Rodrigue), Marie-Reine (feu Maurice Jacques), feu Charles-Henri (Denise Jacques, Valmort Cloutier), feu André, Père Jules, Jean-Marc (Louiselle Carrier), Jean-Marie (Nicole Doyon), feu Michel (Monique Giguère), Marcel (Gaétane Vachon) et Denise (Réal Roy); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Martin-Matte, https://www.fondationmartinmatte.com/.à compter de 12h.