PARENT, Denise



À la Résidence Notre-Dame-de-Lourdes, le 16 juillet 2018, à l'âge de 83 ans et 3 mois, est décédée madame Denise Parent, fille de feu madame Juliette Chamberland, de feu monsieur Henri Parent et la belle-fille de madame Aline Fleury. Elle demeurait à Québec.Selon ses volontés, elle ne sera pas exposée.L'inhumation suivra au Cimetière St-Charles. Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines. Sa cousine Micheline Fleury qui l'a accompagnée tient à remercier le personnel du 5e étage de la Résidence Notre-Dame de Lourdes pour leurs bons soins, leur dévouement et leur humanisme.