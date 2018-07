PARADIS, Christian



À Québec, le 8 juillet 2018, à l'âge de 54 ans, est décédé monsieur Christian Paradis, fils de feu Marie-Claire Hamel et de feu Henri Paradis. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule vendredi 20 juillet 2018 de 19h à 21h. Il laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Yvon (Denise Gingras), Lise, Colette, Richard (Jocelyne Campagna) et feu Francine (Donald Breton); sa tante Jeannine Paradis (Raymond Lamy); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Gilles Kègle, 380, rue du Pont, Québec, téléphone : 418 524-2626, www.gilleskegle.org. Des formulaires seront disponibles sur place.