CORNELL, James (Buddy)



À l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 12 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur James Cornell, époux de dame Lise Boutet, fils de feu dame Berthy Baker et de feu Michael Cornell. Il demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale jeudi 19 juillet 2018 de 19h à 22h etde 13h à 15h et sera suivi d'Les cendres seront déposées au cimetière Saint-Charles à une date ultérieure, sous la direction de la Résidence Funéraire Réjean Hamel Inc. Il laisse dans le deuil, outre son épouse Lise Boutet; son fils Dave (Annie Tremblay); sa petite-fille Audrey (Jimmy Simard); ses sœurs : feu Frances (Michel Fillion), Nancy (feu Raymond Puchol), Patricia (feu Marcel Mc Grath), Ethel; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Boutet : feu André (Claire Baillargeon), feu Michel (Carole Champagne), Gilles (Danielle Tremblay), Ginette (Jacques Deschênes); sa filleule Annie Paquet; plusieurs neveux et nièces, ses amis : Laurette, Rachel et son acolyte Tom, ainsi que plusieurs autres amis; son Club social des Zouaves et ses amis de l'Oasis. Un sincère remerciement au personnel de l'unité coronarienne de l'hôpital Laval, ainsi qu'aux Dr Lavoie et au Dre Gilbert pour leur dévouement, la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2725, chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1V 4G5, tél :418 656-4999, téléc : 418 656-4678, courriel : Info@fondation-iucp.org, site Internet : http://iucpq.qc.ca ou à la Fondation Mira Inc., Bureau de Québec, 2700 Jean-Perrin, local 114, Québec (Québec) G2C 1S9, tél.: (418) 845-6472, téléc.: (418) 845-1000, site Internet : www.mira.ca. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.