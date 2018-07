Après avoir vu sa fille coincée dans la machine à laver, cette mère lance un appel à la vigilance

Cette mère du Colorado, Lindsey McIver, a vécu l’horreur en voyant sa petite Kloe de 3 ans dans une laveuse en marche.

Comme le rapporte Buzzfeed, tout a commencé dimanche quand son mari et elle ont constaté que leur machine à laver devait être remplacée. Dès le lendemain, son mari est allé acheter un modèle plus récent de marque LG à chargement frontal.

Personne n’avait encore eu le temps d’expérimenter l’appareil avant mardi matin.

C’est son fils de 4 ans, le petit Jace, qui a activé les boutons de la nouvelle machine sans savoir qu’elle ferait tourner sa sœur plus jeune, Kloe, qui venait de grimper à l’intérieur.

Dans un long message sur Facebook, Lindsey McIver a tenu à rappeler qu’elle ressentait de la culpabilité, mais qu’elle tenait à rappeler qu’on n’est jamais à l’abri d’une telle tragédie.

«J’ai hésité à écrire ce post. Tout d’abord, à cause de l’inévitable présence de la honte que vais subir en ligne; et deuxièmement, parce que c’est vraiment difficile de revivre cet instant», admet-elle d’emblée.

Puis, elle détaille le déroulement des événements jusqu’au moment où elle a vu sa fille à l’intérieur de l’appareil.

«Mardi matin nous avons été réveillés par notre fils de 4 ans qui criait si fort qu’il pouvait à peine parler. »

C’est en arrivant devant l’appareil en marche qu’elle a compris le drame. Devant ses yeux, la machine faisait la rotation pour le lavage tout en se remplissant d’eau.

«Elle (Kloe) criait, mais on ne pouvait pas l’entendre. Nous avons pu l’arrêter rapidement, ouvrir la porte et la sortir. Mis à part quelques petites bosses sur la tête et des vêtements mouillés, elle allait bien.»

Elle explique aussi comment elle a découvert toutes les fonctionnalités de sa machine à laver après coup:

«J’ai pris cette photo après avoir fermé la porte avec un verrou de sécurité pour enfants. Nous avons également trouvé une fonction de verrouillage des enfants sur les réglages qui, tant qu’elle est activée, ne permettent pas à la laveuse de démarrer. Mais ça ne bloque pas la porte. Nous n’avions même pas encore utilisé la machine, donc nous n’avions pas regardé les paramètres. (...) Je veux encourager toute personne qui possède ce type de machine à laver à chargement frontal et qui ont des enfants, ou même les petits-enfants qui visitent, à verrouiller la porte avec un verrou de sécurité pour enfants et toujours garder le verrouillage en fonction! »

À ce jour, sa publication Facebook a été partagée plus de 344 000 fois.