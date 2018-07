Cinq conseils pour traverser les douanes

Traverser les frontières est une expérience stressante pour plusieurs personnes. À la veille des vacances de la construction, CAA-Québec propose cinq conseils pour faciliter les choses.

1 – Avec des enfants

Quel que soit leur âge, les enfants doivent disposer d’un passeport pour passer les douanes. Cependant, les États-Unis acceptent, pour une entrée par voie terrestre, l’original d’un certificat de naissance pour les enfants âgés de moins de 16 ans. Il ne faut pas oublier qu’un enfant voyageant avec un seul parent ou d’autres adultes doit être accompagné d’une lettre de consentement.

2 – Le lait maternisé et la nourriture de bébé

Le lait, maternel ou maternisé, le lait en poudre, la nourriture et les jus, il faut tout déclarer aux douanes, comme aux contrôles de sécurité à l’aéroport. Il vaut mieux emporter le minimum et en acheter à destination.

3 – Un dossier criminel

Il faut savoir que le Canada et les États-Unis partagent de l’information sur les dossiers criminels. Aussi, il ne faut surtout pas mentir à ce sujet aux agents américains. Les États-Unis interdisent l’accès pour de nombreux types de crimes.

4 – Voyager avec un chien

Pour franchir la frontière américaine, un chien doit être en bonne santé et avoir été vacciné récemment contre la rage, avec certificat à l’appui. Ailleurs, dans le monde, les exigences sont très variables.

5 – Alcool, tabac et achats

Pour le retour au Canada, l’allocation permise pour un séjour à l’étranger de 24 à 48 heures est de 200 $ et de 800 $ pour 48 heures et plus. L’alcool est limité à deux bouteilles de vin ou 24 bouteilles de bière ou 1,14 litre d’alcool fort. Quant au tabac, la limite équivaut à 200 cigarettes.