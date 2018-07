Corée du Nord: les premières dépouilles de soldats américains attendues bientôt

Le rapatriement des dépouilles de soldats américains tués pendant la guerre de Corée, décidé lors du sommet entre Donald Trump et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, devrait commencer «dans les toutes prochaines semaines», a déclaré mercredi le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo.

«Je crois que dans les toutes prochaines semaines ils nous rendront les premiers restes», a-t-il déclaré lors d’une réunion gouvernementale à la Maison Blanche.

Les modalités et le calendrier de la restitution par Pyongyang des dépouilles d’Américains morts pendant le conflit de 1950-1953 ont fait l’objet d’entretiens entre des délégations américaines et nord-coréennes dimanche et lundi à la frontière entre les deux Corées.

«Cette discussion se poursuit», «il y a encore beaucoup de travail à mener, à plusieurs niveaux différents», s’est bornée à mercredi dire la porte-parole du département d’État américain Heather Nauert devant la presse.

La diplomatie américaine n’a pas confirmé la date du 27 juillet, évoquée dans certains médias comme une échéance possible pour la restitution des premières dépouilles, ni le nombre de 50 à 55 «lots» de restes humains qui pourraient être concernés.