LECLERC, Madeleine

Au CHU de Québec, Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 12 juillet 2018, à l'âge de 57 ans, est décédée Madeleine Leclerc, fille de feu monsieur André Leclerc et madame Aline Leclerc. Elle demeurait autrefois à Pont-Rouge. Madeleine laisse dans le deuil, outre sa mère madame Aline Leclerc, ses frères: Denis (Diane Paquet) et Richard; ses oncles et tantes des familles Leclerc: feu Laurier (feu Ghislaine Deblois), feu Anita (feu Origène Fortin), feu Rollande (feu Gérard Douville), feu Jean-Robert (Adrienne Cantin), Mariette (feu Euchariste Tessier), feu Colette (feu Jean-Paul Lacroix, feu Gérard Morissette), Fernande (André Lacroix), Aline (feu Gaston Brousseau), Yvon (Rollande Bertrand), Françoise (Germain Brousseau), feu Simone (feu Jules Carpentier), feu Blandine (feu Alexandre Piché) et feu Agathe (feu Dollard Juneau) ainsi que plusieurs cousins et cousines. Remerciements, de tout mon cœur, aux familles Leclerc, pour votre soutien et votre support moral pendant toutes ces années. Nous remercions, également, tout le personnel de l'Hôpital de Saint-Raymond, 2ième étage, pour les bons soins et leur humanisme. Madeleine ne sera pas exposée.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances à la sacristie, à partir de 9h, sous la direction de la