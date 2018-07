GOURDE, Rita Boissonneault



Au CHSLD Ste-Hénédine, le 11 juillet 2018, à l'âge de 93 ans et 5 mois est décédée dame Rita Boissonneault, épouse de feu M. Armand Gourde, Elle demeurait à Saint-Narcisse-de-Beaurivage.Départ du funérarium du Centre Communautaire à 11 h 15 pour l'église de Saint-Narcisse-de-Beaurivage et de là au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille recevra les condoléances au funérarium duvendredi, jour des funérailles, à compter de 8 h 30. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Doris, Jacques (Chantal Beaudoin), Marc-André; ses petits-enfants: Daniel Therrien (Linda Maltais), Chantale Therrien, Rémy Therrien (Sonia Laplante), Amélie (Claude Girard), Sarah-Sophie (Simon Landry), Kathia-Maude (Guillaume Camiré), Jérémie et Ann-Julie Gourde; ses arrière-petits-enfants: Kassandra (Samuel Martineau) et Jennifer Therrien Boisvert, Anthony (Rebecca Poliquin) et Xavier Therrien Dubé, Lydia Therrien, Laurie Pelletier, Emma Therrien, Maèva Camiré et Béatrice Landry; ses arrière- arrière-petits-enfants: Adélie et James. Elle était la sœur de feu Rollande (feu Eugène Nadeau), feu Géraldine, feu Donatien (feu Jacqueline Boutin), Irma (feu Benoît Dubreuil), feu Ludovic, Hermann (Jeannine Marcotte), Roger (Léona Roy), Rachelle (feu Paul Vallée), Eva (feu Guy Réhaume), feu Marie-Louis (Madeleine Grenier), Anne-Marie (Lauréat Brochu), Gertrude (Noël Turcotte). Elle était la belle-sœur de feu Anne-Marie (feu Alfred Giguère), feu Yvette (feu Rosario Parent), feu Rita (feu Joseph Boivin), feu Napoléon (feu Rose-Elvina Camiré), feu Lucien (feu Georgette Desroches), feu Antonio (feu Madeleine Pelletier), feu Roland (Thérèse Camiré), Thérèse (feu Maurice Camiré), feu Noël, feu Laurendeau (Marthe Vézina). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier tout le personnel du CHSLD de Sainte-Hénédine pour les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Narcisse.