Encore et toujours ce gros mal de langue

Au tour de S. Bergeron de revenir sur cette véritable épidémie linguistique : l’emploi incohérent du terme « problématique ». M. Bergeron joint sa voix à celle de plus d’une dizaine de lecteurs qui se désolent ou se sont désolés dans cette chronique de voir le nom « problématique » bousculer constamment le terme « problème » dans toutes les formes de langage et sur toutes les tribunes. Le substantif « problème » cède trop souvent sa place au terme « problématique », employé sans discernement, même dans le discours d’experts. Un problème est une question à résoudre, un ennui. Une problématique est l’art de poser les problèmes ou un ensemble de problèmes qui se posent par rapport à un sujet. On peut parler de la problématique du réchauffement climatique, mais des problèmes que cause le réchauffement à la faune. Et si les ennuis financiers de Johnny sont problématiques (adjectif), ils sont un problème pour lui et ses créanciers, pas une problématique.