DOYON, Victor



Au CHSLD Sainte-Marie, le 12 juillet 2018, à l'âge de 95 ans et 4 mois, est décédé M. Victor Doyon, époux de feu Jeannine Grondin. Il demeurait à Vallée-Jonction.et de là au cimetière paroissial. La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie Inc. de Vallée-Jonction, jeudi le 19 juillet de 19h à 21h30, vendredi, jour des funérailles, à compter de 13h. La direction des funérailles a été confiée à laIl laisse dans le deuil ses enfants : Carole (Réal Bisson), Odette (François Masson), Lucie (Richard Boulet), Marie (François Morin) et Louis (Linda Lecours); ses petits-enfants : Marie-Ève (Éric Beaudry), Anne-Sophie (Christian Nadeau), Amélie (Steeve Harvey), Mariane (Rudy Boucher), François-Charles, Alicia (Félix Daigle), Orlane et Frédéric (Alexandra Bourgeois); ses arrière-petits-enfants : Ariane, Léa et Pierre-Olivier Beaudry, Anaïs Nadeau, Zacharie et Raphaël Harvey, Nathan et Antoine Boucher. Il était le frère de feu Edgar (feu Lucille Jacques), feu Aline, feu Rosée (feu Charles Boivin), feu Florent (feu Cécile Castonguay), feu Léo (feu Lucille Pomerleau), feu Rachelle, feu Blandine (feu Patrick Turgeon), feu Pierre (Marie-Marthe Fontaine), Thérèse (feu Jules Parent) et feu Jean-Marie. Il était le beau-frère de feu Welly (feu Thérèse Denoncourt), Rita (feu Martin Gilbert), feu Freddy (Noëlle Tremblay). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier Dre Delmaie et tout le personnel du CHSLD (2e étage) de Sainte-Marie pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur du Québec (4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8) : http://www.coeuretavc.ca/ ou à la Fabrique de Vallée-Jonction.