Il y a des femmes qui manquent de mesure

J’ai bondi en mangeant mes toasts ce matin alors que je lisais votre chronique. La « Naïve », qui tentait de répondre par son exemple personnel à une autre lectrice qui s’était plainte du fait que son mari l’avait cocufiée, aurait mieux fait de se garder une petite gêne.

Elle qui découvre après 35 ans de mariage que monsieur la trompe et qui manipule ses enfants avec ça pour qu’ils la soutiennent contre leur père est une honte. Un père qui tente de s’amender, qui va en thérapie pour se libérer d’avoir été abusé sexuellement dans son enfance et qui fait rire de lui par une femme qui accepte son retour à la maison, mais qui continue de lui faire payer ses écarts de conduite, c’est aussi une honte !

Pourquoi a-t-elle accepté qu’il revienne à la maison si c’était pour lui remettre quotidiennement sur le nez qu’il était une merde ? À moins que ce ne soit parce que la séparation du patrimoine lui fait mal au cœur ? Sinon, pourquoi endurer le quotidien auprès d’un homme qui la dégoûte ainsi ?

J’ai vécu avec une femme semblable. Je l’ai malheureusement trompée parce qu’elle me privait de sexe. J’ai eu honte et je me suis amendé comme cet homme. Je suis revenu vivre avec elle, pour les enfants me disait-elle à l’époque, mais c’était pour ne rien perdre de ce que j’apportais de cash à la maison. Et la disette sexuelle fut pire que celle d’avant.

Rien des promesses que je lui avais faites à ma sortie de thérapie n’a eu grâce à ses yeux. J’avais péché, il fallait que je paye. Heureusement, elle n’a pas réussi dans mon cas à contaminer mes enfants. Cet homme devrait sacrer son camp plus vite que moi, car une femme incapable de pardonner, c’est l’enfer.

Homme enfin libéré

Je ne sais si vos deux histoires peuvent se comparer, car vous m’en dites trop peu sur la vôtre. Mais j’en arrive à la même conclusion que vous sur la nécessité de pardonner pour de vrai quand on veut réellement tourner la page sur une tricherie. Personne n’est à l’abri de sauter la clôture, mais pour rétablir une confiance mutuelle susceptible de nous permettre de traverser l’épreuve, il faut une réelle volonté de corriger sa faute chez l’un, et une réelle volonté de pardonner chez l’autre. C’est à ce seul prix qu’une saine réunification est envisageable.