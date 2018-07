Ivanhoé Cambridge investit dans une tour de 47 étages au Texas

Ivanhoé Cambridge, le bras immobilier de la Caisse de dépôt et placement du Québec, investit avec la multinationale immobilière Hines dans la construction d'un gratte-ciel commercial de 47 étages à Houston, au Texas.

L'édification de l’immeuble de 93 000 mètres carrés s’amorce ces jours-ci au 800, Texas Avenue, où étaient auparavant situés les bureaux du quotidien «Houston Chronicle». La livraison est prévue en 2021.

Vinson & Elkins, qui est le plus important et le plus ancien cabinet d’avocats de Houston, a paraphé un bail de 16 ans portant sur 20 000 mètres carrés compris dans les sept derniers étages.

Hines, qui a déjà réalisé des projets avec Ivanhoé Cambridge à Paris, Chicago et Toronto, va pour sa part occuper plus de 14 000 mètres carrés sur cinq étages, en vertu d’un bail de 15 ans.

«Nous sommes très fiers de nous associer de nouveau à Hines pour un projet qui va devenir une nouvelle référence au centre-ville de Houston et plus encore, a dit Daniel Fournier, président du conseil et chef de la direction d’Ivanhoé Cambridge, par communiqué. Hines a démontré à plus d’une reprise qu’ils sont les meilleurs dans leur domaine; ce projet s’annonce encore plus prometteur.»

Les promoteurs visent les certifications LEEDMD Platine et WELL Building Standard.