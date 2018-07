La nouvelle vie de David Boily

Lorsqu’il regarde le Tour de France et qu’il revoit des cyclistes contre qui il a couru au Tour de l’Avenir en 2011, il arrive à David Boily de se demander si lui aussi aurait pu participer à la Grande Boucle si des ennuis de santé ne l’avaient pas freiné dans son développement. Malgré tout, il n’a aucun regret et depuis sa retraite officielle, en 2016, il se consacre à une nouvelle passion qui le mènera, elle aussi, aux quatre coins de la Terre : la navigation maritime.

Une rééducation complète de son système respiratoire et de ses muscles stabilisateurs a donc été nécessaire. Il a tenté un retour en 2014, mais les crampes abdominales le faisaient encore souffrir et l’ont forcé à se tenir loin de son vélo pendant deux ans.

« Certains de mes organes étaient descendus de 3,5 cm. On a tout replacé ça et j’ai fait des exercices de renforcement au niveau des stabilisateurs », a expliqué celui qui a travaillé avec l’ostéopathe Anne David, la mère du fondeur Alex Harvey.

« Pour moi, me remettre à rouler entre 30 et 40 000 km par année comme quand on était basés en Europe afin de retrouver ma forme, c’était plus difficile. J’avais un emploi à temps partiel et j’avais moins de temps. J’ai aussi réalisé que la passion n’était plus autant au rendez-vous que lorsque j’étais à temps plein », mentionne-t-il.