La politique du vide

De plus en plus de voix s’élèvent pour que l’on s’attarde un peu plus aux programmes des partis politiques et un pour moins aux effets de toges...

On se demande parfois si ça vaut bien le coup de se « casser le béssyk » pour écrire un programme politique en vue des élections. Demeure-t-il quelqu’un pour s’y intéresser? On en doute, trop souvent.

On est en panne de sondages pour pérorer sur la prochaine élection? Facile. On va vous concocter un spécial de 5 pages sur les sondages depuis trois ans. Quin toué! Voilà qui nous permettra de faire un peu plus de millage sur du vide.

Car le vide, c’est le meilleur moyen de masquer la vacuité politique. Ceux qui ont les moyens de payer et de publier les sondages ont-ils vraiment envie qu’on cause, en long et en large, du bilan de gouvernance de 15 années du PLQ? Ou des multiples dissonances caquistes?

Car causer des propositions de la CAQ, c’est s’exposer à mille revirements. Un travail de débroussaillage décourageant à sa face même.

Faque on cause du vide. Du moins, autant que possible, pas des programmes politiques. Triturer à l’infini les chiffres pour les superposer sur 125 comtés en fonction d’algorithmes obscurs (il faut lire Frank Graves de EKOS sur ce point en particulier) et ainsi répéter ad nauseam que si la tendance se maintient... Et tout faire pour créer la tendance.

Mais surtout, éviter de traiter des propositions politiques.

Tiens! On ne prévoit pas de sondages? Agréger du vide, c’est dolle. Faque on va en commander! On va mettre les noms des 125 comtés dans un bocal pis... Hé bin! Les deux comtés qui sont sortis sont ceux de Lisée et de Hivon! Ça parle au diable!

Il est préférable de ne pas faire de sondage dans un comté si on n’a pas le nom des candidats principaux. Véronique Hivon est nettement plus populaire que son parti dans Joliette. @ChapadeauGilles https://t.co/ChYQAX6aNM — Jean-Marc Leger (@JeanMarcLeger1) 7 juillet 2018

Checkez moi bin ajouter le fruit des sondages qu’on commande dans la séquence des algorithmes qu’on crée! Du pur bonbon. On va y déceler plein de choses intéressantes.

Et ensuite écrire des titres qui sauront offrir des raisons de se réjouir à tout le monde. Enfin, presque tout le monde.

C’est bin faite pareil. Tout ça sans causer des programmes politiques.

Y’a pu personne qui lit ça de toute façon right!

Pour faire écho au journaliste et animateur Steve Paikin, excédé de ce verbiage de sondeurs à propos de bien peu de choses, vivement que commence la campagne électorale pour qu'on cause d'autre chose que du vide...