La Société des alcools du Québec (SAQ) a réussi à mettre en place son plan d’urgence hier et dit écarter pour le moment un scénario de lock-out dans ses 404 succursales.

« Aujourd’hui, on n’est pas dans cette situation-là. On va suivre le développement des affaires. Nous, notre priorité est de négocier un nouveau contrat de travail », a indiqué en entrevue au Journal le vice-président Exploitation des réseaux de vente et Marketing, dons et commandites de la SAQ, Jacques Farcy.

Selon ce dernier, la société d’État ne chercherait pas à imposer à court terme la menace ultime d’un lock-out à ses employés qui ont déclenché hier une première journée de grève.

« Ce n’est pas la solution que l’on recherche évidemment. On cherche un accord négocié. On recherche de la flexibilité », a martelé le haut dirigeant de la SAQ.

La direction de la société d’État a dû réagir rapidement hier en mettant en place un plan d’urgence qui fait appel à tout son personnel cadre non syndiqué.

La SAQ a été en mesure d’ouvrir 66 succursales un peu partout au Québec.

Les négos piétinent

Il faut dire que les négociations avec ses 5500 employés de magasins et de bureaux piétinent depuis 17 mois.

Le mois dernier, les employés de magasins et de bureaux de la SAQ ont voté à 91 % pour un mandat de grève de six jours.

Cette première journée de débrayage est survenue après la tenue de deux séances de négociation la semaine dernière, soit les 12 et 13 juillet.

« Si la SAQ veut régler, qu’elle retire ses demandes sur nos planchers de postes et d’horaires », a indiqué la présidente du SEMB-SAQ, Katia Lelièvre.

Le comité de négociation du SEMB-SAQ espère que cette première journée de grève fera bouger les choses.

Plusieurs séances de négociation sont prévues au cours des prochains jours.

Coupes de 220 000 heures

Les demandes de la SAQ portent notamment sur le « déplacement d’heures » de l’horaire de travail des employés permanents et sur le nombre minimal d’employés à temps complet et à temps partiel.

La SAQ souhaiterait faire travailler davantage les permanents les fins de semaine et non plus en début de semaine comme c’est le cas actuellement.

Cette réorganisation aura toutefois des conséquences sur le nombre d’heures disponibles notamment pour les employés à temps partiel, selon le syndicat.

Par exemple, le syndicat estime que la direction de la SAQ veut retrancher plus de 220 000 heures dans son réseau de succursales. Ces compressions se chiffreraient à plus de 7 millions $.

Le syndicat dit avoir identifié d’autres demandes de la société d’État à la table pour une somme de 22 millions $.

Enjeux de la négo à la SAQ

Des horaires de travail plus flexibles

Faire travailler davantage les permanents les fins de semaine et non plus en début de semaine

Un nombre minimal de postes à temps complet

Un nombre minimal d’heures pour les temps partiels

Le salaire de base à la SAQ : 19,33 $ de l’heure

Le salaire maximal pour un conseiller en vin après 7 ans : 27,78 $ de l’heure (55 082 $/an)

Sources : SAQ et SEMB-SAQ

Débrayage: les détaillants et les restaurateurs ont pu s’approvisionner

La grève survenue hier dans les magasins de la SAQ n’a pas affecté ses activités de grossiste ni de distribution.

Selon la SAQ, les détaillants et les restaurateurs ont pu passer leurs commandes comme à l’habitude.

Les tâches de travail liées à ces activités relèvent de travailleurs ne faisant pas partie de la même accréditation syndicale que les employés de magasin.

La SAQ dit également être capable d’acheminer ses produits à son réseau de quelque 440 agences SAQ dispersées un peu partout sur le territoire québécois.

Ouvrir le marché

Par ailleurs, un analyste de l’Institut économique de Montréal (IEDM) est d’avis que le marché du vin et des spiritueux doit s’ouvrir à la compétition alors que le consommateur se retrouve pénalisé par ce conflit de travail.

« Il n’y a pas de logique à ce que le vin ou les spiritueux doivent transiter par une société d’État avant d’être vendus au consommateur. Même du point de vue du gouvernement, cela n’a aucun sens. Le gouvernement ne possède aucune station-service, et ça ne l’empêche pas de récolter des millions de dollars en taxes sur l’essence », précise l’analyste en politiques publiques à l’IEDM, Patrick Déry.

Selon ce dernier, « une solution toute simple serait de laisser des petits commerçants importer et vendre du vin sans passer par le monopole de la SAQ. La même permission pourrait être accordée aux épiceries, dépanneurs et autres commerces qui désirent s’en prévaloir », avance M. Déry.

Un tel modèle engendrerait de la concurrence et permettrait d’offrir un plus grand choix au consommateur.

Rappelons que la convention collective des quelque 5500 employés de magasins et de bureaux de la SAQ a pris fin le 31 mars 2017. Elle était d’une durée de 7 ans (2010-2017).