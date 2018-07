L'Ancienne-Lorette: une séance du conseil de moins de 3 minutes pour éviter une destitution

Absent depuis près de 90 jours en raison d’une plainte de harcèlement psychologique, le maire de L’Ancienne-Lorette Émile Loranger a assisté mercredi à une très courte séance extraordinaire convoquée uniquement pour éviter de voir son poste menacé selon la loi.

Devant une poignée de citoyens, la séance spéciale a duré moins de trois minutes (2min25s) avec un seul point à l’ordre du jour, soit la nomination d’inspecteurs municipaux.

La dernière présence du maire Loranger remontait au 24 avril dernier lors d’une séance ordinaire. Ce dernier était absent le 29 mai ainsi que le 26 juin.

La prochaine séance étant prévue le 31 juillet prochain, la période d’absence du maire Loranger dépassait alors les 90 jours consécutifs. «Ça ressemble à ça», a lancé M. Loranger en refusant de s’avancer sur sa prochaine présence.

«Il y a un problème et j’espère que ça va se régler dans les plus brefs délais. C’est évident que mes collègues ont décidé de convoquer une séance spéciale pour la raison que vous avez donné. J’ai hâte de reprendre mes fonctions et je ne me sens pas en vacances», a-t-il ajouté.

Selon Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le mandat d’un membre du conseil qui a fait défaut d’assister aux séances du conseil pendant 90 jours consécutifs prend fin à la clôture de la première séance qui suit l’expiration de cette période, à moins que le membre n’y assiste.

La municipalité n’a donc voulu prendre aucune chance en attendant la fin de l’enquête pour harcèlement psychologique déposée par un membre du personnel de la municipalité.

«Je me questionne sur l’urgence de tenir cette séance. On nous a dit qu’une séance devait être tenue pour éviter de placer M. Loranger dans une mauvaise position sur une forme de destitution au niveau de la loi. Toute cette situation est très malaisante», a expliqué le conseiller Gaétan Pageau.

Ce dernier a aussi précisé que cette séance remet en quelque sorte le compteur à zéro en donnant une autre période de 90 jours supplémentaires face à la loi.

À moins d’un règlement entre les parties, le maire ne devrait donc pas se présenter à l’hôtel de ville le 31 juillet.

Le 27 juin, Émile Loranger avait réintégré son bureau afin de dévoiler les raisons de son retrait.

«Les membres de mon conseil et moi avons convenu que je me retirais de mes fonctions jusqu’à ce que la lumière soit faite sur l’ensemble du dossier», a-t-il indiqué.