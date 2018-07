Le vignoble Le Nordet, situé au 991, Chemin-des-Îles à Pintendre (Sortie 321 de l’autoroute 20 Est) sur la rive-sud de Québec, présentera, pour la 5e année, l’art au vignoble, un rendez-vous annuel au cours duquel des artistes partagent avec les visiteurs leur approche artistique. Cette année, vous pourrez admirer les œuvres de six artistes, deux photographes (Pierre Labossière et Denis Mayrand) et quatre artistes-peintres (Edwin Bourget, Philippe Capéraà, Gilles Castonguay et Marianne Kugler) dans un contexte champêtre. Les artistes seront sur place pour toute la durée de l’événement le 3 août, de 13 à 17h; les 4 et 5 août, de 10 à 17h. Entrée gratuite. Pour un avant-goût: www.lartauvignoblelenordet.com.

Nouveau profit record

Photo courtoisie

Le 26e Tournoi de golf de la Fondation Collège de Lévis, présenté le 21 juin dernier, sous la coprésidence d’honneur de trois Anciens du Collège, François Lemieux (1980-1987), Serge Raymond (1980-1987) et Martin Chabot (1980-1985), tous trois du Cabinet de Services financiers Lemieux Assurances, a permis de générer un nouveau profit net record de 55 180 $. Les sommes recueillies seront versées dans le Fonds dédié au développement sportif et dans le programme d’aide financière de la Fondation qui permet à des élèves de fréquenter l’institution par le biais de bourses d’études. Sur la photo, dans l’ordre habituel: Antoine Vachon, président de l’Association des Anciens et Anciennes; David Lehoux, directeur général du Collège; Tom Lemieux, président du Collège; les coprésidents d’honneur Martin Chabot, François Lemieux et Serge Raymond; François Bilodeau, directeur général de la Fondation; Jean Bérubé, président du comité organisateur et Benoit Labbé, président de la Fondation.

Trop Bon... Photo courtoisie

Émilie Roy, présidente et directrice générale de Trop Bon, concept de chocolaterie qu’elle a lancé en décembre 2015 à titre de propriétaire, (http://www.tropbon.ca) célèbre aujourd’hui son 28e anniversaire de naissance. Bonne fête Émilie.

Les 20 ans de l’ADL Photo courtoisie

Le 20e anniversaire de l’Association des locataires de l’OMH de Lévis (ADL), a été souligné le 7 juillet dernier en présence de plusieurs élus (es) de la Rive-Sud de Québec. Rappelons que l’ADL, qui regroupe 2 130 membres locataires des édifices de l’OMH de Lévis, a pour mission d’améliorer les services offerts aux locataires. Sur la photo de gauche à droite: Martin Bourget, président de l’ADL; François Paradis, député de Lévis; Marc Picard, député de Chutes-Chaudière; Fleur Paradis, conseillère à la ville de Lévis; François Roberge, directeur général de l’OMH de Lévis; Amélie Landry, conseillère à la ville de Lévis et Bertrand Fournier, membre du conseil d’administration de l’OMH de Lévis.

65 ans de mariage Photo courtoisie

Félicitations à Jeannine Bordeleau et Fernand Bellemare (photo) qui célèbrent aujourd’hui leur 65e anniversaire de mariage. Originaires de Grand-Mère, en Mauricie, et mariés le 18 juillet 1953, ils ont déménagé à Charlesbourg en 1980 pour continuer d’élever leur famille composée de 7 enfants. Maintenant installé au Jardin de la Noblesse dans l’arrondissement Charlesbourg, le couple a maintenant 14 petits-enfants et 6 arrière-petits enfants.

Anniversaires Photo courtoisie

Karina Marceau (photo), journaliste, chroniqueure (Journal de Québec) et animatrice de télévision québécoise, 46 ans... André Gagné, golfeur, ex-champion canadien senior, membre du Royal Québec, 74 ans... Vin Diesel, acteur américain, 51 ans... Richard Branson, homme d’affaires britannique (Virgin), 68 ans... Breen LeBoeuf, bassiste et chanteur québécois, 69 ans... Yves Corbeil, animateur et comédien, 74 ans.

Disparus Photo courtoisie