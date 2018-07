Les Capitales encore assommés hâtivement à Ottawa

Un autre mauvais départ du partant et une défensive chancelante ont conduit les Capitales vers une deuxième défaite cinglante en autant de jours aux mains des Champions d’Ottawa, cette fois par la marque de 9-4, mercredi soir, au parc RCGT.

Patrick Scalabrini devra donc une fois de plus attendre avant de savourer sa 500e victoire à la barre du club de Québec dont il est en poste depuis 2010. Il s’agissait d’une deuxième défaite en trois rencontres contre les hommes de Hal Lanier.

«On n’a vraiment pas bien joué et on leur a donné la victoire sur un plateau d’argent», a soufflé le gérant des Capitales, qui étaient toujours privés des services de leur voltigeur étoile Kalian Sams, blessé à la main gauche.

Dans l’eau chaude

S’il avait bien fait sans faire de flammèches à son premier départ avec l’équipe, vendredi dernier, le Dominicain Juan Benitez (0-2, 9,81) était en contrôle sur la butte avant de mettre ses coéquipiers dans le trouble dès la troisième manche. Ils ne s’en sont jamais remis.

Après avoir alloué un but sur balles et atteint un frappeur, le longiligne artilleur de 6 pi 6 po a espacé deux simples qui ont coûté trois points avant qu’un roulant de Steve Brown fasse 4-0.

Les Capitales ont réduit l’écart à 4-2 à leur sixième tour au bâton, mais deux erreurs de la défensive ont aidé les locaux à réussir une autre poussée de quatre points pour assommer les représentants de la Vieille Capitale. Ils ont fini avec trois bourdes, le même nombre que la veille.

«À la manche de quatre points, une grosse erreur nous a coûté des points sur un roulant de routine au troisième but qui a viré au cauchemar. Ce n’est écrit que trois erreurs, mais en réalité, on en a fait cinq. On ne méritait pas de gagner et quand tes partants ne t’amènent même pas en quatrième, ça devient difficile», a renchéri Scalabrini, qui semblait désabusé au bout du fil.

Débuts pour Stevenson

Mis sous contrat pour permettre à l’enclos de releveurs de souffler un peu, la recrue J.P. Stevenson, qui s’alignait avec Canisius College (NCAA D1) s’est plutôt bien débrouillée en relève à Benitez à ses débuts chez les professionnels, faisant cadeau d’un seul point mérité en 3,1 manches.

Les Capitales seront à Rockland ce soir pour entamer une série de quatre parties contre les Boulders (29-27) au Palisades Credit Union Park. Sams pourrait être disponible si sa main répond bien durant la pratique au bâton d’avant-match. Ryan Searle (6-2, 2,70) sera le partant, suivi de Brett Lee, Jay Johnson et Karl Gélinas dans les matchs suivants. «Il faut qu’ils nous donnent des départs de qualité», a averti Scalabrini.