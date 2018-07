Mariloup Wolfe entame le tournage de «Jouliks»

Mariloup Wolfe entame ce jeudi, 19 juillet, le tournage de son deuxième long-métrage en tant que réalisatrice, «Jouliks».

Adaptation de la pièce de théâtre du même titre de Marie-Christine Lê-Huu, qui scénarise également le film, «Jouliks» racontera l’histoire d’une fillette de sept ans, Yanna, dont les parents, Zak et Véra, sont décédés.

Refusant que le souvenir de son papa et sa maman soit réduit à l’expression «Un couple mort par noyade», comme le rapportent les journaux, l’enfant entreprendra de livrer le vrai récit de la vie de ses géniteurs, qu’elle ne voit pas comme une tragédie, mais une grande romance.

La petite Yanna sera interprétée par la jeune Lilou Roy-Lanouette, dont on vante déjà le petit côté «rebelle, sauvage et garçonne», que requiert son rôle. Véra et Zak seront campés respectivement par Jeanne Roux-Côté et Victor Andrés Trelles Turgeon. Les grands-parents de Yanna, Marguerite et François, prendront les traits de Christiane Pasquier et Michel Mongeau, tandis que Paul Ahmarani incarnera un directeur d’école, Mélissa Toussaint, une amie de Véra, et Jérémie Earp, un ami de la famille.

«Jouliks» est une production de Films Vision 4. Le tournage s’étirera sur 29 jours, soit jusqu’au 1er septembre, dans la campagne avoisinante de Montréal.

La sortie en salles de «Jouliks» est prévue en 2019.