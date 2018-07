Philippe Couillard rappellera l’importance du français à Doug Ford

BOUCTOUCHE | Philippe Couillard entend rappeler à Doug Ford l’importance du fait français au Canada, lors de leur première rencontre dans le cadre du Conseil de la fédération.

En effet, le discours du trône du nouveau premier ministre conservateur ontarien prononcé la semaine dernière ne contenait pas un mot en français, tandis que ministère des Affaires francophones, lui, a été aboli.

À la veille du Conseil de la fédération qui s’ouvre demain à Saint-Andrews au Nouveau-Brunswick, le premier ministre Philippe Couillard a affirmé qu’il abordera «certainement» la question avec son homologue ontarien. «C’est quelque chose que nous, comme Québécois, on doit regarder avec attention. On a une responsabilité et une solidarité à exercer avec les francophones hors Québec», assure-t-il.

Diplomate, le premier ministre Couillard n’a toutefois pas voulu dire si l’absence du français dans le discours du trône était une erreur. «Je ne qualifierai pas ce que fait monsieur Ford, c’est son choix», a-t-il lancé.

À la défense du français

Il a toutefois rappelé les actions posées par la prédecesseure de Doug Ford, la libérale Kathleen Wynne, qui «a pris beaucoup d’initiatives au cours de son mandat pour s’occuper du fait français en Ontario». «Et, pour ça, je pense que nous les Francophones on doit lui être reconnaissants», dit-il. Philippe Couillard a invité le premier ministre Ford à poursuivre dans cette voie.

C’est la deuxième fois en une semaine que Philippe Couillard se porte à la défense de la langue française. Mercredi dernier, il avait invité le géant européen Airbus à respecter «l’empreinte du Québec» dans la C Series, développée par Bombardier et rebaptisée A220 lors d’une cérémonie qui s’était déroulée exclusivement en anglais.

En début de mandat, Philippe Couillard s’était plutôt fait critiquer pour un discours qu’il avait prononcé uniquement en anglais lors de la conférence Artic Circle en Islande. Lorsque des journalistes lui avaient demandé s’il n’était pas de son devoir de faire rayonner la langue française, celui-ci avait répliqué : «le monde entier sait que le Québec est francophone».

Plus de détails suivront...