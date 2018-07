Plantes envahissantes: 6,25 millions $ à la Fondation de la faune du Québec

Le gouvernement Couillard a concrétisé mercredi les mesures annoncées dans son dernier budget contre les plantes exotiques envahissantes.

Une somme de 6,25 millions $ sur cinq ans a été attribuée à la Fondation de la faune du Québec pour qu’elle mette sur pied un programme contre ces plantes envahissantes.

Cette somme servira notamment à combattre des plantes comme la myriophylle à épi, qui envahissent les lacs du Québec.

On estime que 30 % de la flore québécoise est constituée de plantes introduites, ce qui représente 887 espèces.

«Parmi ces espèces, 87 sont considérées comme nuisibles pour l'environnement, l'économie ou la société. À titre d'exemples, parmi les plantes exotiques envahissantes qui touchent le plus les milieux naturels et la biodiversité, on trouve la renouée du Japon, le roseau commun, le myriophylle à épi et la châtaigne d'eau», note un communiqué diffusé par le gouvernement québécois.

Au total, Québec a promis qu’il consacrera 8 millions $ pour combattre ces plantes au cours des cinq prochaines années.