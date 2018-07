Possible noyade à Pohénégamook

POHÉNÉGAMOOK | Plusieurs services d’urgence ont mené des recherches mardi soir dans l’espoir de retrouver un homme disparu dans le Lac Pohénégamook, dans le Bas-Saint-Laurent.

Selon les informations obtenues par TVA Nouvelles, l’homme de 24 ans ne savait pas nager. Ce dernier réussissait à se maintenir hors de l’eau grâce à une flotte gonflable.

Un des voisins qui résidait aussi sur le terrain du Pohénégamook santé plein air a vu toute la scène. Il aurait même plongé pour aller porter secours à l’homme en détresse. L’homme n’aurait pas été en mesure de remonter à la surface.

«J’ai entendu crier. Je l’ai vu ressortir de l’eau à quelques occasions. J’ai plongé vers lui, mais je ne l’ai pas rejoint. J’ai vu son bras descendre devant mes yeux», a expliqué l’homme qui a été pompier durant huit ans de sa vie.

C’est une femme qui était en vacances qui a appelé les secours vers 16 h 40. Cette dernière jouait aux cartes avec les membres de sa famille quand les cris ont surgi.

«On se disait qu’ils jouaient jusqu’à ce qu’à entendre ‘’Oh secours! Oh secours!’’ J’ai pris mon cellulaire et j’ai fait le 9-1-1», a ajouté Geneviève Vermette.

La dame a avoué que ce type de situation pouvait arriver à tout le monde.

«Ça aurait pu arriver à mon père qui est avec nous. Il ne nage pas bien. On riait de ça, mais on va être plus prudent après ce qu’on vient de vivre», a-t-elle ajouté.

Des pompiers et des policiers la Sûreté du Québec (SQ) ont été déployés sur les lieux. Un plongeur amateur a aussi été dépêché.

Des plongeurs de la SQ ont été appelés en renfort en fin de soirée.

Les recherches ont été suspendues vers 21 h mardi soir. Les équipes reprendront la fouille mercredi matin vers 7 h afin de retrouver le corps.