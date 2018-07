Thomas Mulcair et Stéphane Bédard se joignent à «La Joute»

MONTRÉAL | L’émission «La Joute» accueillera deux nouvelles figures issues du monde de la politique, à l’occasion de son retour en ondes le 13 août prochain.

L’ancien chef du NPD, Thomas Mulcair, et Stéphane Bédard, ancien ministre et leader parlementaire du Parti québécois, se joignent donc à l’équipe de l’émission comme commentateurs, a-t-on annoncé mercredi.

Animée par Paul Larocque, l’émission de débats, présentée dans un nouveau format de 120 minutes, comptera sur une équipe de sept commentateurs et journalistes pour débattre des questions politiques de l’heure.

Outre les deux nouvelles additions, l’équipe de «La Joute» comprendra les panelistes suivantes : Caroline St-Hilaire, ancienne mairesse de Longueuil et ex-députée bloquiste; l’analyste Jonathan Trudeau; Régine Laurent, ex-présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec, Antoine Robitaille, chef du Bureau d’enquête à l’Assemblée nationale du Québecv; et le journaliste Richard Latendresse qui se joindra quotidiennement à l’émission depuis des bureaux de TVA à Washington.

Selon le vice-président, TVA Nouvelles, Serge Fortin «La Joute» vient ainsi consolider la mission politique de LCN.

«La chaîne est aussi devenue la référence en politique, notamment grâce aux émissions comme «La Joute» et Mario Dumont. Plus que jamais, nous nous faisons un devoir d’offrir la meilleure couverture de tout ce qui se passe sur la scène politique municipale, provinciale, fédérale et américaine», a-t-il souligné dans un communiqué.

M. Fortin a rappelé que LCN «connaît depuis ce printemps des sommets d’écoute historiques».

«Ce succès est attribuable à notre capacité d’offrir, saison après saison, les meilleurs contenus et la meilleure programmation aux Québécois», a-t-il dit.