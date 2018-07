Les Grandes Fêtes Telus de Rimouski vont prendre leur envol en pleine canicule, jeudi soir, avec les concerts des têtes d’affiche Rise Against et Three Days Grace, mais c’est lundi que le programmateur du festival bas-laurentien a eu le plus chaud.

Comme son homologue du Festival d’été de Québec, Sébastien Noël a dû opérer un petit miracle en raison du désistement à la dernière minute d’Avenged Sevenfold, dont la présence était attendue pour la soirée d’ouverture au parc Beauséjour.

Le chanteur M. Shadows n’est toujours pas rétabli d’une laryngite et les Grandes Fêtes ont appris lundi en après-midi qu’ils devaient passer au plan B. Trois jours avant le début du festival.

Malgré l’annulation du concert d’Avenged Sevenfold sur les plaines d’Abraham, annoncée vendredi dernier, les Grandes Fêtes gardaient espoir de recevoir le groupe américain. Ils avaient tout de même pris soin d’identifier des prospects en cas d’élimination, mais n’ont effectué aucune démarche avant lundi.

« Ça ne se fait pas d’appeler avant. Il faut déposer une offre si on veut commencer à travailler. Dès qu’on a eu la confirmation de A7X, on a ouvert la machine. Avec Rise Against et Three Days Grace, tout est bien tombé », indique Sébastien Noël.

L’effet Adams

Le directeur de la programmation des Grandes Fêtes dit qu’il a été « agréablement surpris » de la collaboration des gens du milieu du spectacle qu’il a contactés lorsqu’il est parti à la chasse aux remplaçants.

Il croit que la venue de Bryan Adams, en 2017, a donné une crédibilité supplémentaire à l’événement.

« Tout le monde a travaillé pour nous. C’est l’effet de tout le travail de défrichage qu’on a effectué au cours des dernières années et le nom qu’on s’est fait en présentant Bryan Adams. »

Les ventes se maintiennent

Au niveau de l’achalandage, le forfait d’A7X ne devrait pas avoir d’impact négatif. « On a même remarqué un petit sursaut dans les ventes depuis qu’on a annoncé les deux bands », note Sébastien Noël.

À Rimouski, on s’attend à accueillir environ le même nombre de festivaliers que l’an dernier. « En 2017, on avait frappé un gros coup avec Bryan Adams. Cette année, nous sommes plus équilibrés. »