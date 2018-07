Un nouveau lanceur pour les Capitales

Les Capitales de Québec ont embauché, mercredi, un jeune joueur natif de l`Île-du-Prince-Édouard, soit le lanceur J.P. Stevenson.

Âgé de 21 ans, la nouvelle recrue des «Caps» a récemment mis la main sur un deuxième titre en quatre ans avec les Golden Griffins de Canisius College, à Buffalo.

Majoritairement utilisé comme partant, Stevenson a connu une saison extraordinaire en 2018, dominant la Metro Atlantic Athletic Conference (MAAC) pour les victoires (10), les manches lancées (95,2), les retraits au bâton (92) et la moyenne de points mérités (2,54). Il a aussi été nommé lanceur de l’année de cette conférence en plus d’être élu joueur le plus utile des séries éliminatoires.