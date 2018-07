GERMAIN BÉDARD, Délia



À l'Hôpital régional de Portneuf, le 7 juillet 2018, à l'âge de 99 ans et 4 mois, est décédée dame Délia Bédard, épouse de feu monsieur Emile Germain, fille de feu monsieur Victor Bédard et de feu dame Virginia Godin. Elle demeurait à Notre-Dame-de-Portneuf.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à laMadame Bédard laisse dans le deuil sa belle-sœur Thérèse Belleau; son neveu Gaétan Julien (Marcelle Thibault); sa filleule Isabelle Julien (Yvon Frenette) ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est partie rejoindre son frère Gérard (feu Jacqueline Lebrun) ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Germain: Alfred (feu Yvonne Piché), Corinne (feu Jean-Louis Julien), Pierre (feu Claire Marcotte) Paul (feu Evelyne Frenette), Jules, Gilberte, Lucien (feu Rosalie Gaudreau). La famille tient à remercier Andrée Richard pour son dévouement. Un merci spécial à l'équipe de l'unité des soins palliatifs de l'Hôpital régional de Portneuf pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1. Des formulaires seront disponibles à l'église.