SLYTHE, Claude



À son domicile avec l'amour de sa vie, le 22 juin 2018, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Claude Slythe, époux de dame Réjeanne Bouchard, fils de feu monsieur Antonio Slythe et de feu dame Marguerite Gagnon. Il demeurait à Québec.de 9 h à 11h30.Il laisse dans le deuil, outre son épouse; ses frères et sœurs : feu Lise (Yves Thorn et Lise Turcotte), Nicole (Michel Hamel), feu Denis, Pierre (Carole Blanchet), Sylvie, Johanne (Normand Bertrand) et Alain (Sophie Chevalier); ses beaux-frères et belles-sœurs : Marie-Anne Bouchard (Jean-Louis Bédard), feu Jeannine Bouchard, Marcel Bouchard (Jacqueline Moisan), feu Charles Bouchard (Gisèle Roy), feu Jacques Bouchard (Ghislaine Lachance), Madeleine Bouchard (Michel Hamel) et Paul Bouchard (Colette Larouche); sa filleule et ses filleuls : Caroline Thorn, Mathieu Parent et Dany Bouchard, ainsi que ses nombreux amis de camping, de voyage, ceux de travail de la Ville de Québec, à ses " potes " de badminton et ses deux chums Raymond Gaudreau et Claude Guimond, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci spécial à sa nièce et son neveu France et Stéphan, ses belles-sœurs : Gisèle et Carole ainsi qu'à son frère Pierre. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec, G2J 1B8, Tél: 418-682-6387.