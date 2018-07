BOURGAULT, Lucien



À l'Hôpital de Montmagny, le 16 juillet 2018, à l'âge de 93 ans et 10 mois, est décédé monsieur Lucien Bourgault, époux de dame Étiennette Deschênes. Natif de Saint-Adalbert, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de L'Islet. Il était le fils de feu dame Lucia Thiboutot et de feu monsieur Joseph-Alexandre Bourgault. Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Mariette, Richard (Linda Dubé), Doris (Jacques St-Onge), Alain (Denise Bourgault), Martine (Benoit Faucher), Carmen (André Roy), Odette (Normand Lachance), Suzanne (Clermont Bourgault), Céline (Jacques Dubé), Carole (Marco Pelletier). Il était aussi le père de feu Gaétan. Ses petits-enfants: Nicolas et feu Mathieu, Éric (Nathalie Pelletier), Nicole (Biagio D'Amico) et Carole (Harry John), Annie (Ian Robert), Geneviève et François, Cynthia (David Dubois), Steve (Hélène Gagnon) et Nancy (Frédéric Jacques). Ses arrière-petits-enfants: Jacob, Dérek, Kimberly, Dylan, Éricka, Anne-Charlie, Joélie, Théa-Rose, Gemma, Félix, Anabel, Eliot, Louis, Marc et Myliane. Il était le frère de: feu Albert (feu Jeanne D'Arc Gagnon), feu Marie-Anna (feu Zotique Pelletier), feu Juliette (feu Vianney Lord), feu Louisette (feu Laurent Jean), feu Gabrielle (feu Patrice Anctil), feu André (Gilberte Deschênes). De la famille Deschênes: feu Marie-Ange (feu Henri Vaillancourt), feu Marthe, feu Paul (feu Claire Vaillancourt), Gilberte (feu André Bourgault), Lorraine (feu Patrick Miville). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés à l'ensemble du personnel du Centre d'hébergement de Sainte- Perpétue ainsi qu'à celui de l'Hôpital de Montmagny pour leur humanisme et les excellents soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairevendredi le 20 juillet 2018 de 19h à 21h, samedi jour des funérailles à compter de 11h30.suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Adalbert.