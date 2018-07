Gilles Fortier



C'est avec une grande tristesse qu'il nous a quittés au CHSLD de Lévis, le 3 juillet 2018, à l'âge de 83 ans, entouré de sa famille est décédé monsieur Gilles Fortier, époux de madame Marcella Boutin. Cofondateur et ex-associé des Distributions Roy Fortier Boutin. Il demeurait à Lévis, autrefois Saint-Anselme.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Bruno (Danielle Gagnon) et Sonya (Martin Breton); ses deux petites-filles adorées : Vanessa (Steve Duchesneau) et Lara (Marc-Antoire Allen). Il était le frère de : feu Germaine (feu Raoul Bolduc), feu Fernand (Cécille Lehouiller), feu Armande (feu Raynaldo Audet), feu Monique (feu André Simard), Pauline (feu Roger Brien), Jeannine (Gaston Asselin), Louise (Robert Bowen), Mariette (Jacques Marquis), Michel (Lise Deblois) et feu Hugue; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Boutin: feu Léandre (Gisèle Henry), Noëlla (Raynald Deblois), feu Rolland (feu Denise Tancrède), Jacqueline (Paul-Henry Beaudoin), feu Réal (Mariette Guérin), Robert (Thérèse Lizotte), Gérard (Diane Turgeon), Marielle (feu Thomas Ouellet) (Michel Ayotte), Diane (feu Gaston Moore); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s.Un remerciement tout spécial au personnel du 5e étage du CHSLD de Lévis pour les bons soins prodigués à notre Gilles ainsi que toute notre gratitude au Dre Marie-Ève Dubois.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143 rue Wolfe, Lévis, Québec, G6V 3Z1 (http://www.fhdl.ca/faire-un-don/).La famille vous accueillera à la résidence