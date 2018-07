BLUTEAU, Lili



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 10 juillet 2018, est décédée Mme Lili Bluteau à l'âge de 59 ans. Elle était la fille de madame Gisèle Tremblay de feu monsieur Julien Bluteau. Elle demeurait à St- Joachim.Elle laisse dans le deuil son fidèle ami Réjean Girard qui a toujours été présent pour elle; son frère Nelson et son amie Marie-Claude LeBrun ainsi que son neveu et son filleul Bastien Bluteau. Elle laisse également dans le deuil ses oncles et ses tantes: Laurenna (Jean-Roch Pilote), Nicolas, Paul, Françoise, Jeanne-D'Arc, Rose-Hélène, Jeanne et Anne- Marie de nombreux cousins et cousines; ses grandes amies Esther, Sylvie, Liette et Aline.où la famille recevra les condoléances à compter de 9 h. L'inhumation se fera le jour même au cimetière paroissial de Beaupré. La famille désir remercier tout le personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer 1040, Avenue Belvédère, bureau 214, Québec (Québec) G1S 3G3. Des formulaires seront disponibles sur place.