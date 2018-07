COUILLARD, Jacqueline Vézina



Au CHSLD Sacré-Coeur, Québec, le 30 juin 2018, à l'âge de 91 ans, est décédée dame Jacqueline Couillard, épouse de feu monsieur Benoît Vézina. Née à Montmagny le 20 septembre 1926, elle était la fille de feu dame Blanche Paradis et de feu monsieur Joseph Couillard. Elle demeurait à Québec. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Les cendres seront déposées au cimetière St-Charles à une date ultérieure. Madame Couillard laisse dans le deuil ses enfants: Claire (Florent Ledoux), Jacques (Chantal Bélanger); ses petits-enfants: Martin Ledoux (Caroline Gauvin), Julie Genest; ses quatre arrière-petits-enfants, ses belles-sœurs: Yvette Patry (feu Gérard Couillard), Jeannine Vézina (feu P.A. Côté), Thérèse Dumont (feu Marcel Vézina); sa meilleure amie Normande Dupont ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Jacqueline était également la sœur de Madeleine (Robert Marcoux), Jeanne (Marcel Vézina), Marthe (Omer Roy), Colette (Robert Noël), tous décédés. La famille remercie infiniment le personnel du CHSLD du Sacré-Cœur pour leur dévouement et la qualité des soins prodigués à notre maman. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation pour les Aînés et l'Innovation Sociale. Tel : 418 691-0766 site : http://fondationfais.org/Les funérailles sont sous la direction de