CORRIVEAU, Paul-Raymond



À l'IUCPQ, le 6 juillet 2018, à l'âge de 73 ans, est décédé monsieur Paul-Raymond Corriveau, fils de feu monsieur Apolinaire Corriveau et de feu dame Maria Gosselin. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 20 juillet 2018 de 19 h à 21 h et samedi le 21 juillet 2018 de 14h30 à 16h30.Il laisse dans le deuil ses enfants: Stéphane (Marie-Ève Boulanger) et Rémy; ses petits-enfants: Sabrina, Amélie, William, Alice et Édouard; la mère de ses fils Mme Huguette Labrecque; ses sœurs et son frère: Diane (Normand Lemay), feu Julien (Yvette Feury) et Jeannine (Mathieu Filion) ainsi que sa filleule Chantale Blais; Son ex-épouse Mariana Goagara et sa fille Christina Cosma ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel de l'Hôpital Laval, plus particulièrement, le personnel de l'oncologie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'I.U.C.P.Q. (Hôpital Laval), 2700, Chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1B 0B8, Tél. : 418-656-4999.