SÉNÉCHAL, Colette



Au centre d'hébergement d'Assise, le 25 juin 2018, à l'âge de 68 ans, est décédée dame Colette Sénéchal, conjointe de monsieur Jean Lacroix, fille de feu dame Thérèse Pineault et de feu monsieur Alfred Sénéchal. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence du corps à lale vendredi 20 juillet 2018 de 19h à 22h et le samedi 21 juillet 2018 de 8h30 à 9h30.Les cendres seront déposées au cimetière de Sainte-Louise à une date ultérieure. Outre son conjoint Jean Lacroix, elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : Michèle, Monique (Henri Pelletier), Madeleine (Gilles Labrecque), Gaston (Ginette Deschênes), Pierre (Andrée Perron), Jean-Yves (Trudy Hulberg), Danielle (Claude St-Pierre) et Chantal (François Caron); les enfants de Jean : Marie-Josée Lacroix (Jean-François Robert), Isabelle Lacroix (Tony Cloutier), Dominique Lacroix; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Lacroix : Louis (Louise-Marie Thériault), Hélène, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un sincère remerciement au personnel du centre d'hébergement d'Assise, du CLSC de la Haute-St-Charles et de l'IRDPQ pour leur dévouement, leurs bons soins et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny, Québec G5V 2K2, tél. : 418-241-2666, courriel : lamaisondhelene@cgocable.ca, site Internet : www.fondationdelamaisondhelene.org. Des formulaires seront disponibles au salon lors des condoléances.