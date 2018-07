HERVÉ, Robert



Aux soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale, le 13 juillet 2018, à l'âge de 82 ans, est décédé monsieur Robert Hervé, fils de feu madame Marie-Madeleine Jaffre et de feu monsieur Jean-Guillaume Hervé. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances aule dimanche 22 juillet 2018 , à compter de 15 h. Il laisse dans le deuil sa fille, Annie (Martin Rouleau); ses petites-filles: Kim, Ingrid, Catherine et Stéphanie; ses arrière-petits-enfants: Kayla, Zack, Elliot et Loïc; son frère, Claude (Annie Le Bra), ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il était le frère de feu Jean. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 1270, chemin Sainte-Foy Bureau 2000, Québec, Québec Téléphone : 418 684-2260 Site web : www.jhsb.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.