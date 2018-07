BÉLANGER, Jean-Baptiste



À la résidence Côté Jardins, le 15 juillet 2018, à l'âge de 91 ans, est décédé monsieur Jean-Baptiste Bélanger, époux de feu dame Edith Parent, fils de feu dame Anne-Marie Sanfaçon et de feu monsieur Edouard Bélanger. Il demeurait à Québec. Selon ses volontés, il ne sera pas exposé. Il a été confié à laLa famille recevra les condoléances le samedi 21 juillet de 12h à 13h,Les cendres seront déposées au cimetière de St-Ambroise ultérieurement, sous la direction de laIl laisse dans le deuil, ses enfants: Denis, Diane, Jean (Huguette Gros-Louis), Edith (Robert (Bob) Régimbald), feu Richard (Andrée Touchette), Michel (Michelle Poulin); ses petits-enfants: François Turgeon, Steve Turgeon, Sarah Bélanger Régimbald, Alex William Bélanger Régimbald, Kevin Bélanger, Alyssa Bélanger, Léa Bélanger, Loïc Bélanger; ses arrière- petits-enfants; ses frères et sœurs: feu Thérèse (feu Alphonse Beauchemin), Marie-Stella, feu Cécile (feu Robert Légaré), Georgette (feu Roland Comtois), Lucien (Jeannine Plamondon), Germaine (feu Raymond Martel), Jeanne (Jean-Marc Gingras), feu Jean-Guy (Marthe Bilodeau), feu Monique (feu Roger Grimard), feu Jeannette (Jean-Marie Ratté), Jean-Marie (Gisèle Prévost); son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Parent: Jean-Pierre (Alice Parent), feu Camillia, Armande (Raynald Meunier), Ghislaine (feu Armand Gauthier), Justine (Claude Marineau), feu Roger (feu Jacqueline Doré), feu Jean-Guy; ses cousins, cousines, neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel de la résidence Côté Jardins pour leur dévouement et leurs bons soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du cancer du sein du Québec, 271, rue Sherbrooke Ouest, bureau 305, Montréal (Québecc), H2X 1Y1, téléphone: 514 871-1717, sans frais: 1 877 990-7171, site Internet : www.rubanrose.org et/ou Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 312, Québec (Qc) G1S 3G3, téléphone : (418) 527-4294, sans frais:1-866-350-4294, site Internet : www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles à l'église lors des condoléances.