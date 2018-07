PROVENÇAL, Michel



À l'Hôpital St-Sacrement, le 8 juillet 2018, à l'âge de 80 ans et 4 mois, est décédé monsieur Michel Provençal, époux de feu madame Denise Genois, fils de feu madame Marie-Anna Vallière et de feu monsieur Edmond Provençal. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 12h à 15h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil son fils Denis (Lucie Paré); sa fille Sylvie (André Poulin); ses petits-enfants: Yannick, Sébastien, Amélie et Sophiane; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Genois: feu Lucille (Roger Juneau), Jacqueline (feu Marc Pépin), Gisèle (Claude Savignac), André (Claudette Saucier), Claude, Ginette (Gustave Poulin) et Pierre (feu Hélène Mainguy); ses neveux et nièces; ses cousins et cousines; sa compagne des dernières années madame Janine Beaulieu ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout spécialement la docteure Julie Lemay; Francine et Amélia de Côté-Jardins ainsi que les soins palliatifs de l'hôpital St-Sacrement tout spécialement Sophie Pilon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec (Soins palliatifs de l'Hôpital St-Sacrement) 10, rue de l'Espinay, Québec, Québec Téléphone: 418 525-4385 Courriel : fondation.chuq@chuq.qc.ca Site web : www.fondationduchudequebec.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.